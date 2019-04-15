0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Irak’ta 900 DEAŞ militanının mahkeme süreci başladı

Irak hükümeti, Suriye Demokratik Güçlerin’den (SDG) teslim aldığı 900 DEAŞ militanının yargı sürecini başlattı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:58
Irak’ta 900 DEAŞ militanının mahkeme süreci başladı

Irak hükümeti, Suriye Demokratik Güçlerin’den (SDG) teslim aldığı 900 DEAŞ militanının yargı sürecini başlattı.


Irak basınının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde, geçen ay Suriye Demokratik Güçlerin (SDG) tarafından teslim edilen 900 DEAŞ militanının yargı sürecinin başladığı aktarıldı. DEAŞ militanlarının terör suçundan yargılanacağı bildirildi.



31 bin Iraklının ülkelerine iade edilmesine tepki


Suriye’deki kamplarda bulunan ve aralarında DEAŞ militanlarının da bulunduğu 31 bin Iraklının ülkelerine iade edilmesi için geçtiğimiz günlerde görüşmeler başlatılmıştı. Bu görüşmeler bazı siyasi taraflarca tepkiyle karşılandı.


Eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti İttifakı’nın yaptığı açıklamada, Irak’ın terör örgütü DEAŞ’a ait bir depo haline getirilmesinin reddedildiği ifade edildi.


Irak basını ise DEAŞ üyelerinin ülkelerinde yargılanması için bazı Avrupa ülkelerinin Bağdat’a 10 milyar dolar göndermeye hazır olduğu iddia etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye turizminde yeni hedefler
    1. Türkiye turizminde yeni hedefler
    2. Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası
    3. Sudan'da askerler, göstericileri..
    4. Büyük eğitim araştırması "TIMSS"..
    5. Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü..
    6. Futbolseverler derbide gole hasret kaldı
    7. Omar: Ölüm tehdidi almaya başladım
    8. Taha, Tokyo'da "ya tamam ya devam"..
    9. Eski ÖSYM Başkanı Demir ikinci kez..
    10. Van'da sentetik uyuşturucu ve esrar..
    11. Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan..
    12. Özyeğin Üniversitesi Herve This'i..
    13. "5G çalışmalarına aralıksız devam..
    14. Huzursuz bacak sendromu nedir?..
    15. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon..
    16. Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme..
    17. TCMB'den repo ihalesi
    18. Trabzonspor'un gençleri golleriyle de..
    19. GRAFİKLİ - Cumhurbaşkanlığı Turu..
    20. Halterde beklentilerin üzerine çıkıldı
    21. Sudan'da flaş gelişme! Ordu harekete..
    22. İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi!
    23. Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçüğe..
    24. GRAFİKLİ - ABD petrol üretimini 10..
    25. Türk fuarcılık sektörünün 2019'da..
    26. KİT’lerde çalışan taşerona kadro..
    27. Asya borsaları
    28. "Faizsiz konut sistemine talep yüzde..
    29. Kağıthane’de damadını öldüren zanlının..
    30. Sudan’da askeri konsey, eski hükümet..
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı