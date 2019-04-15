Irak’ta 900 DEAŞ militanının mahkeme süreci başladı

Irak hükümeti, Suriye Demokratik Güçlerin’den (SDG) teslim aldığı 900 DEAŞ militanının yargı sürecini başlattı.

Irak basınının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde, geçen ay Suriye Demokratik Güçlerin (SDG) tarafından teslim edilen 900 DEAŞ militanının yargı sürecinin başladığı aktarıldı. DEAŞ militanlarının terör suçundan yargılanacağı bildirildi.

31 bin Iraklının ülkelerine iade edilmesine tepki

Suriye’deki kamplarda bulunan ve aralarında DEAŞ militanlarının da bulunduğu 31 bin Iraklının ülkelerine iade edilmesi için geçtiğimiz günlerde görüşmeler başlatılmıştı. Bu görüşmeler bazı siyasi taraflarca tepkiyle karşılandı.

Eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti İttifakı’nın yaptığı açıklamada, Irak’ın terör örgütü DEAŞ’a ait bir depo haline getirilmesinin reddedildiği ifade edildi.

Irak basını ise DEAŞ üyelerinin ülkelerinde yargılanması için bazı Avrupa ülkelerinin Bağdat’a 10 milyar dolar göndermeye hazır olduğu iddia etti.