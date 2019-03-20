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Irak'ta 5 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ adına halktan haraç toplayan ve daha önce örgütün sözde askeri divanı üyesi oldukları belirlenen 5 terörist yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:06
Irak'ta 5 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ adına halktan haraç toplayan ve daha önce örgütün sözde askeri divanı üyesi oldukları belirlenen 5 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Nur, Zehra, Bekir ve Suk Benni mahallelerine düzenlenen operasyonlarda, son dönemde Musul'daki birçok doktor ve okul müdürüne tehdit mektupları göndererek DEAŞ adına haraç isteyen ve daha önce örgütün sözde askeri divanı üyesi oldukları belirlenen DEAŞ'lı 5 teröristin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan bu kişilerin, gözaltı merkezlerinde verdikleri ifadede suçlarını itiraf ettiği kaydedildi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirip yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul vilayetini Temmuz 2017'de geri almıştı.

Güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede büyük oranda temizlendiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor. DEAŞ unsurlarının, Irak'ın kuzeyinde Musul ve Kerkük, doğusunda Diyala, orta kesiminde Salahaddin ve batısında ise Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlendiği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:06
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