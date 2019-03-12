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Irak'ta 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı

12 Mart 2019 Salı 23:52
Irak'ta 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde su tutmak için yapılan iki toprak setin bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle aşınarak çökmesi sonucu 40 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Hükümet bünyesindeki Çiftçiler Birliği Başkanı Hadi el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında, Basra vilayetinin Kurna bölgesinde iki toprak setin çöktüğünü belirtti.

Söz konusu setlerin bir süredir etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel suları nedeniyle çöktüğünü kaydeden Maliki, 40 bin dönümlük tarım arazisinin sular altında kaldığın söyledi.

Maliki, olayda can kaybı olup olmadığı ya da oluşan zarara ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Su altına kalan arazilerde buğday ve arpa yetiştiriliyordu.

Irak'ta geçen kasım ayından bu yana etki olan yağışların neden olduğu sel felaketlerinde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Iraklı makamlar barajlardaki su seviyesinin önceki yıllara oranla ciddi şekilde arttığını ancak barajlardaki altyapı yetersizliği nedeniyle baraj kapaklarını açmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:52
  1. Basra
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