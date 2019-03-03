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Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014’teki DEAŞ saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014’teki DEAŞ saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.


Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz yaptığı yazılı açıklamada, toprakları terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan göçmenlerden 4 milyondan fazlasının evlerine geri döndüğünü belirterek, halen 456 bin göçmenin çadırlarda yaşadığını ifade etti. Nevruz, başbakanlığın verdiği talimat doğrultusunda çadırlarda kalan göçmenlerin net sayısını öğrenmek üzere sayım yapmak için hazırlık yapıldığını bildirdi.


Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından ülke tarihindeki en büyük iç göç dalgası yaşanmıştı. Göçmenlerin büyük bir bölümü evlerine geri dönmesine rağmen savaşta evleri yerle bir edilen ve kentlerinde hâlâ istikrarın sağlanmadığını söyleyen yüz binlerce göçmen, çadır kentleri daha güvenli buluyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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