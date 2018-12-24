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Irak'ta 2 bakan daha güvenoyu aldı

Eğitim Bakanlığına Sünni Eksen Cephesi'nin adayı Şeyma Halili, Göç ve Göçmen Bakanlığına ise Hristiyanların adayı Nofel Baha Musavi seçildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:18
Irak'ta 2 bakan daha güvenoyu aldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta siyasi taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir boş kalan 5 bakanlıktan 2'si daha mecliste güvenoyu aldı.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi başkanlığında düzenlenen oturumda yapılan oylamada, Eğitim Bakanlığına Sünni Eksen Cephesi'nin adayı Şeyma Halili, Göç ve Göçmen Bakanlığına ise Hristiyanların adayı Nofel Baha Musavi seçildi.

İyad Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu'nun Savunma Bakanı adayı Feysal el-Cerba ise yapılan oylamada yeterli sayıya ulaşamayarak güvenoyu alamadı.

Siyasi taraflar arasında devam eden anlaşmazlık nedeniyle İçişleri Bakanı adayı Falih Feyyad için oylama yapılmazken, Meclis Başkanı Halbusi ise Başbakan Adil Abdulmehdi'ye "Savunma Bakanlığı için başka bir aday gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki Adalet Bakanı adayı anlaşmazlığı ise sürüyor.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Kabinede boş kalan kritik 8 bakanlıktan 3'ü ise geçen hafta mecliste güvenoyu almıştı.

Abdulmehdi'nin kabinesinde İçişleri, Savunma ile Adalet bakanlıkları hala sahiplerini bekliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:18
  1. bakan
  2. güvenoyu
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