Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle ülkeyi terk etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü DEAŞ nedeniyle 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığını açıkladı.

IKBY'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Söz konusu verilerin Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ta DEAŞ öncesi yaklaşık 550 bin olan Ezidi nüfustan 360 bininin örgütün saldırıları sonrası iç göçmen statüsüne düştüğü ve 100 bininin ise Irak'tan ayrılarak farklı ülkelere sığındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293, ebeveynlerini kaybeden Ezidi çocuk sayısın ise 2 bin 745 olduğu kaydedildi.

Ezidilerin yoğunlukta bulunduğu Sincar ilçesinin tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca münferit mezarın bulunduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın, 2 bin 869'u erkek toplam 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği ifade edildi.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısında yer alan Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'nin açtığı kamplara yerleştirildi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı ve ilçenin kurtarılmasına rağmen yeniden imar edilmemesi nedeniyle, binlerce Ezidi hala çadır kamplarında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.



