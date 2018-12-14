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Iraklılar yurtlarına dönmeye devam ediyor

DEAŞ zulmünden Suriye'ye kaçan 400 Iraklı, Türkiye ve Irak'ın insani diplomasi çalışmaları sonucu yurtlarına dönüyor

14 Aralık 2018 Cuma 19:09
Iraklılar yurtlarına dönmeye devam ediyor

AZEZ (AA) - Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden Suriye'ye kaçan 400 Iraklı, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın insani diplomasi çalışmaları neticesinde, Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor.

DEAŞ terörü nedeniyle Irak'ın Ramadi, Felluce, Musul, Kerkük ve Telafer bölgelerinden kaçan Iraklılar, gümrük işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.

Irak Konsolosluğu ve Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İHH ekiplerince kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Yapılan kontrolün ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.

Irak Hükümeti Göç Bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin, vatandaşlarının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Nuri, Türkiye ve İHH'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bugün 400 Iraklı vatandaşımızı yurtlarına döndüreceğiz." diye konuştu.

- "Irak'ta daha iyi şartlarda yetiştirilme fırsatı bulacaklar"

İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Abdullah Altay ise Suriye'ye sığınan Iraklıların çok zor zamanlar ve çok tehlikeli badireler atlattığını vurgulayarak, "Bu çocuklar, Irak'ta daha iyi şartlarda yetiştirilme fırsatı bulacaklar." ifadesini kullandı.

- "Yurdumuza dönmenin hayaline kuruyorduk"

Felluceli Muhammed Casim de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye'de kaldığımız süre içerisinde yurdumuza dönmenin hayaline kuruyorduk." dedi.

Casim, ülkelerine dönmelerine yardımcı olan Türkiye ve İHH vakfına teşekkür etti.

- Suriye'ye sığınan 7 bin Iraklı ülkesine döndü

Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İHH'nin insani diploması çalışmalarıyla şu ana kadar Suriye'ye sığınan 7 bin Iraklı ülkesine döndü. Yaklaşık 6 bin Iraklının daha Suriye'den ülkelerine dönmesi için çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:09
  1. Irak
  2. insani diplomasi
  3. Suriye

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