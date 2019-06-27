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Iraklılar elektrik yokluğunda 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor

Bağdatlı Casim Uday:- "Elektrik günde ortalama 4 saat veriliyor. Mahalle jeneratörleri yakıt temin edemediği için tam randımanlı çalışmıyor"- Hacı Ganim Saadi:- "Dükkanımın önündeki duş 20 yıldır burada bulunuyor. Çalışan işçiler ve yoldan geçenlerin serinlemesi için bu duşu yerleştirdim"- Mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih:- "Yakıt temininde zorlanıyoruz. Hükümet bu konuda yeteri kadar destek vermiyor. Sıcaklıklar bugün 50 dereceyi geçecek gibi. Jeneratörler yüksek sıcaklıklara karşı dayanamıyor ve sürekli arızalanıyor"

27 Haziran 2019 Perşembe 16:30
Iraklılar elektrik yokluğunda 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta hava sıcaklığı yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Iraklı vatandaşlar, sıcaklarla birlikte ülkede kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla boğuşuyor.

Başkent Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaşmasıyla zor anlar yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesindeki esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, halk elektrik kesintisinden şikayet ediyor.

AA'ya konuşan, Bağdatlı Casim Uday, "Elektrik günde ortalama 4 saat veriliyor. Mahalle jeneratörleri yakıt temin edemediği için tam randımanlı çalışmıyor. Sıcaklardan dolayı arızalanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı jeneratör ücretini ödemeyenler var. Caddelerde esnaf tarafından yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalışıyoruz. Sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor. Sokakta baygınlık geçirenler oluyor." diye konuştu.

Bağdatlı 67 yaşındaki esnaf Hacı Ganim Saadi de, "Dükkanımın önündeki duş 20 yıldır burada bulunuyor. Çalışan işçiler ve yoldan geçenlerin serinlemesi için bu duşu yerleştirdim. Hükümet yetkilileri, yıllardır vatandaşı unutmuş ve kendi çıkarları peşine düşmüşler. Onlardan umudumuzu kestik." ifadelerini kullandı.

- Aileler mahalle jeneratörlerine para ödemede zorlanıyor

Ülkede kronikleşen elektrik kesintilerine karşı hükümeti önlem almada yetersiz bulan Iraklılar, yıllardır süren elektrik kesintilerine karşı mahalle jeneratörleri ile idare etmeye çalışıyor.

Ekonomik krizden dolayı hayatın pahalılaştığı Irak'ta birçok aile kısıtlı maddi imkanlarından dolayı mahalle jeneratörlerine para ödemede zorlanıyor. Ülkede sıcaklıkların artmasıyla yakıt temini gittikçe zorlaşıyor. Hiçbir denetim olmadan jeneratör sahipleri halka verdiği elektrik ücretlerine zam yapabiliyor. Bazı aileler, günlük 4 saat için verilen elektrikle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Ulusal elektriğe alternatif olarak görülen mahalle jeneratör sahipleri hükümetten yeteri kadar yakıt alamadıkları için kesintisiz elektrik vermede zorlanıyor.

- "Sıcaklıklar bugün 50 dereceyi geçecek gibi"

Bağdat'ta en kalabalık nüfusun bulunduğu Medinet'ül Sadr bölgesinde AA muhabirine konuşan mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih, "Yakıt temininde zorlanıyoruz. Hükümet bu konuda yeteri kadar destek vermiyor. Sıcaklıklar bugün 50 dereceyi geçecek gibi. Jeneratörler yüksek sıcaklıklara karşı dayanamıyor ve sürekli arızalanıyor. Milleti her yaz bu tür zorluğa alıştırdılar." dedi.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde hava sıcaklığının 50 dereceyi geçmesinden dolayı bazı vatandaşlar, Şattul Arap Nehri'ne akın ederek serinlemeye çalışıyor.

Irak Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güneyindeki kentlerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşacağı kaydedildi.



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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:30
  1. Bağdat
  2. Irak

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