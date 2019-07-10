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Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:52
Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak

ANKARA (AA) - Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, bugün Ankara'da iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya gelecek.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:52
  1. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim
  2. Savunma Bakanı Necah eş-Şammari
  3. Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi

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