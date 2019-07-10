Iraklı üst düzey heyet Ankara'da Dışişleri Bakanlığında, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetler arası görüşme sona erdi

ANKARA (AA) - Iraklı üst düzey heyet Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya geldi. Heyetler görüşmelerini tamamlayıp bakanlıktan ayrıldı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda mutabakata varılmıştı.

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