Iraklı ünlü sanatçı bu kez uduyla değil girişimiyle hayran bıraktı

BAĞDAT (AA) - ARİF YUSUF - Udunu alarak 1993 yılında ayrıldığı Irak'a 2012'de dünyaca ünlü bir sanatçı olarak geri dönen Nasir Şemme, savaşlar nedeniyle büyük zarar gören ülkesinin yeniden imarına meydanların onarım ve restoresiyle katkıda bulunuyor.

Şemme'nin 2016 yılında "Bağdat'ın Parıltısı" adıyla başlattığı girişim kapsamında başkentin çeşitli bölgelerinde zarar gören 20 meydanın bakım, onarım ve restorasyonu yapıldı. Savaşın geride bıraktığı enkazın, gelecek on yılda daha çok yeşillendirilip bakımı yapılan alanlara dönüştürülmesi bekleniyor.

Girişimin detaylarını AA muhabirine anlatan Şemme, bunun kendi fikri olduğunu daha sonra Irak Bankalar Birliği'nin desteğiyle dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi'ye sunulduğunu söyledi.

Kendilerine herhangi bir yükümlülük getirmeyen projenin hükümetten tam destek aldığını belirten Şemme, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği ile ilgili kurumların projenin başarılı olması için görevlendirildiğini kaydetti.

Projenin, Irak bankaları tarafından finanse edildiğini, 27 bankanın girişim için 300 bin dolar verdiğini anlatan Şemme, proje kapsamında 6 bin işçi, mühendis ve tasarımcının görev aldığını ifade etti.

Şemme, 20 meydanda çalışmaları bitirdiklerini söyledi.

Söz konusu projeyi diğer kentlere de taşımak istediklerini belirten Şemme, "Babil'in Parıltısı, Vasil'in Parıltısı projeleri de olacak. Güneydeki Ahvar bölgesinde de büyük çalışmalar yapılacak." dedi.

Şemme, terör örgütü DEAŞ'la mücadele sırasında zarar gören Musul Üniversitesi'nde de çalışmalara başlandığını aktardı.

- "Yolsuzluğun bir gerekçesi olamaz"

Müzik dünyasında oldukça başarılı olan ünlü sanatçı, alanıyla ilgili olmamasına rağmen söz konusu proje için özveriyle çalışıyor.

Şemme, "Bağdat en temiz başkentlerden biriydi. Ancak şimdi her şey değişti. Irak halkının yaşadıklarını başka bir halk yaşamış olsa nasıl bu hale gelindiğini anlardı. Mevcut durum için gerekçe bulunabilir ancak yolsuzluğun bir gerekçesi olamaz, üstü örtülemez. Bugün işi biten yetkili ülke dışına kaçıyor. Bunlar devlet kuramaz." ifadelerini kullandı.

Iraklı ünlü sanatçının, ud ile bağı uzun yıllar süren bir çalışma sonucu karşımıza çıkıyor. Şemme, bu çalışmaları kapsamında Mısır'da bir Ud Evi de açmış.

Şemme Aralık ayında Bağdat'ta bir konser vermeyi planlıyor.

- "İsrail ile normalleşme mümkün değil"

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisiyle çekildiği fotoğrafa açıklık getiren ve İsrail ile normalleşme hakkındaki düşüncelerini ifade eden Şemme, "Daha önce de bu konuyla ilgili birçok kez açıklama yaptım. O fotoğraf, UNESCO'daki Iraklıların hatasıydı. Bize misafirler hakkında bilgi vermeleri gerekiyordu." dedi.

İsrail ile normalleşmeyi kesin olarak reddettiklerini dile getiren Şemme, "Düşman ile ya da Filistin halkının haklarına yönelik işgal faaliyetlerinde bulunan herhangi bir tarafla normalleşme mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Şemme'nin İsrailli elçi ile fotoğrafını yayınlayan medya araçları, ud sanatçısının İsrail'e davet edildiğini ve bu daveti kabul ettiğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Şemme ise geçen yılki UNESCO programında bulunan katılımcıların çoğuyla fotoğraf çekildiğini, İsrailli elçinin burada yer aldığını ise bilmediğini söylemişti.