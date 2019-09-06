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Iraklı Şii lider Sadr İran'da

06 Eylül 2019 Cuma 16:21
Iraklı Şii lider Sadr İran'da

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümetten desteğini çekme tehdidinde bulunan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'ın Kum kentine gitti.

Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şii liderin İran'ın Kum kentinde olduğu ifade edildi.

Açıklamayla birlikte Sadr'ın Kum'da muharrem ayı etkinlikleri için kurulan hayır çadırında yoldan geçenlere yemek ikramında bulunduğu fotoğraflar da paylaşıldı.

Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, hükümetin sonunun geldiğinin duyurusudur" ifadesini kullanarak, hükümetten desteğini çekeceğini bildirmişti.

Iraklı Şii liderin bu açıklaması, geçen yıl ekim ayında Adil Abdulmehdi başbakanlığında kurulan hükümete yönelik en sert çıkışı olarak görüldü.

Mukteda es-Sadr, bir süredir reform yönünde adım atmadığı ve yolsuzlukla mücadele edemediği gerekçesiyle Başbakan Abdulmehdi'ye eleştirilerde bulunuyordu.

- Sadr'ın Haşdi Şabi rahatsızlığı

Sadr’ın hükümete yönelik son açıklamasının, dün, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi Heyet Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis tarafından Haşdi Şabi bünyesinde Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurulması kararı alındığının duyurulmasından sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Mühendis'in açıklamasından sonra Haşdi Şabi'nin resmi internet sitesinden bugün yapılan yazılı açıklamada ise "Medyada, Haşdi Şabi'nin Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurmak için karar aldığı yönündeki haberler doğru değildir." ifadeleri kullanılmıştı.

Sadr, daha önce İran yanlısı Haşdi Şabi'nin ülkenin savunma ve güvenlik sistemine dahil edilmesi, devletin kontrolü dışında bulunan silahların da toplatılması çağrısı yapmıştı.

Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle birinci parti konumunda.










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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:21
  1. Irak
  2. Sadr

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