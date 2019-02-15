Iraklı mülteci kazada yaralandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Iraklı mülteci yaralandı.15 Şubat 2019 Cuma 13:08
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Iraklı mülteci yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan anayola sapmak isteyen Ahmet K. idaresindeki 48 TZ 441 plakalı otomobil, anayoldan gelen motosikletle çarpıştı. Kazada Iraklı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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