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Iraklı milletvekillerinden "İsrail ziyareti" iddiasına yalanlama

08 Ocak 2019 Salı 12:45
Iraklı milletvekillerinden "İsrail ziyareti" iddiasına yalanlama

KERKÜK (AA) - Iraklı milletvekilleri 2018'de İsrail'i ziyaret ettikleri iddiasını yalanladı.

AA muhabirine konuşan Irak Meclisi Kerkük Milletvekili Halid el-Mafraci, 2018'de Irak'tan 3 heyetin İsrail'i ziyaret ettiği ve kendisinin de bu heyetin içinde yer aldığı yönündeki iddiaların tümüyle yalan olduğunu söyledi.

Ne kendisinin ne de başka bir milletvekilinin geçen yıl İsrail'i ziyaret ettiğini dile getiren Mafraci, ''Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden her türlü iftirayı beklerim. Bu tür iddialara inananlara hayret ediyorum. Filistin'i işgal eden ve halkına bu kadar zulmedenlerle hiçbir işimiz olmaz.'' diye konuştu.

Mafraci, ''Ziyaret gerçekleştireceksek bir gün Filistin topraklarını ziyaret eder, oradaki kardeşlerimizle görüşürüz." dedi.

Diyala Milletvekili Ahmed Cerba da İsrail'i ziyaret ettiği iddialarına tepki gösterdi.

Cerba, ''Sosyal medyada yayınlanan her şeye inanmayın. Hiç bir münasebetle o ülkede bulunmadım ve bulunmayacağım.'' ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, son bir yılda Irak'tan 3 heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğu ve ülkelerinde etkin bir role sahip oldukları ifade edilmişti.

Bunun üzerine Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, söz konusu iddianın soruşturulması için Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'na çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu heyetlerde yer alan Iraklı milletvekilleri arasında Halid el-Mafraci ve Ahmed Cerba'nın da bulunduğu ileri sürülmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:45
  1. Irak
  2. İsrail
  3. Kerkük
  4. ziyaret

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