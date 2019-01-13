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Iraklı komutan ABD askerlerinin çarşı gezisini savundu

- Irak Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Celil er-Rabii, Bağdat'ın güvenli bir yer olduğunu kanıtlamak amacıyla ABD'li askerleri geziye çıkardığını söyledi

13 Ocak 2019 Pazar 13:16
Iraklı komutan ABD askerlerinin çarşı gezisini savundu

BAĞDAT (AA) - Irak Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Celil er-Rabii, ülkede büyük tartışmalara yol açan ABD'li askerlerin çarşı gezisine dair, Bağdat'ın güvenli bir yer olduğunu kanıtlamak amacıyla bu geziyi yaptıklarını söyledi.

Rabii, katıldığı bir televizyon programında, ülkede büyük tartışmalara yol açan, ABD'li askerlerin üniforma ve silahlı bir şekilde başkentteki çarşı ziyaretine ilişkin konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2013 yılında vatandaşlarına başta Bağdat olmak üzere Irak'ın güvenli olmadığını ve ziyaret edilmemesi uyarısında bulunduğunu hatırlatan Rabii, durumun değiştiğini göstermek için ABD'li askerleri cuma günü çarşı gezisine çıkardığını ifade etti.

Rabii, ABD'li askeri danışmanlar ve ülkedeki yabancı gazetecilerle Bağdat'ın en işlek caddelerinde dolaştıklarını belirterek, böylelikle başkentin güvenli ve istikrarlı bir kent olduğunu kanıtlamaya çalıştıklarını söyledi.

- ABD'li askerlerin tepki çeken çarşı gezisi

ABD'li Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, 4 Ocak'ta Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip, vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki görmüştü.

Çarşı gezisinin Irak yerel medyasında da geniş yer bulmasının ardından Şii siyasi partiler, ülkenin egemenliğinin ayaklar altına alındığını savunarak, ABD'nin Irak'tan çıkması çağrılarını yinelemişti.

- ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı Haziran 2014'ten sonra ülkedeki varlığını askeri üslerle yeniden güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.


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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 13:16
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