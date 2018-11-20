THY- Noukşot
0553 313 94 23

Iraklı iş adamlarından Sakarya'ya yatırım mesajı

TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç:- "Sakarya'da sanayi ve teknoloji üreticileriyle iş birliği yapmaya geldik"- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu:- "Irak ile Sakarya'nın ihracat rakamlarının artması, şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacaktır"

20 Kasım 2018 Salı 18:06
Iraklı iş adamlarından Sakarya'ya yatırım mesajı

SAKARYA (AA) - Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, ülkesiyle Sakarya arasında ihracat çalışmaları için şehirdeki sanayi ve teknoloji üreticileriyle iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan TISİAD Başkanı Kılıç, Irak için sanayi ihracatı arayışlarının devam ettiğini ve ülkelerinin yıllık ihracat rakamını 8 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Irak ve Sakarya arasında ihracat yapılmadığını gördüklerini aktaran Kılıç, "Bu konuda Sakarya'da sanayi ve teknoloji üreticileriyle iş birliği yapmaya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Toçoğlu'na gösterdikleri destek dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu da Irak heyetinin nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Irak, ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında geliyor. Şehrimizden Irak'a ihracat yapılmadığını da bugünkü ziyarette öğrendik. Irak ile Sakarya'nın ihracat rakamlarının artması, şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. TISİAD tarafından şehrimize getirilecek 80 kişilik heyetin bu noktada önemli adımlar atacağına inanıyoruz."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:06
  1. Irak
  2. İhracat
  3. Sakarya
  4. Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak
    1. Bedelli askerlikten 853 futbolcu..
    2. İngiltere Dışişleri Bakanlığı:..
    3. Sokak ortasında kanlı infaz! Kafasına..
    4. AB ve Türkiye reform çabalarını ele..
    5. Polis olma yaşı kaç?
    6. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    7. 'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride..
    8. Botan Vadisi'nde "Karadeniz rüzgarı"..
    9. Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli
    10. "Zorlu sürece iyi bir giriş yapmak..
    11. Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik..
    12. TBMM Genel Kurulu
    13. Kayseri'de tramvayla okul servisi..
    14. Polisi yaralayan sürücü uyuşturucu..
    15. Kayseri’de boşanmak isteyen eşini..
    16. Kayseri’de tramvay öğrenci servisine..
    17. Nissan'ın üst yöneticisinin tutuklanması
    18. Kedilerin ısınması için yakılan soba..
    19. Islak saçla uyumanın olumsuz etkileri
    20. Piyasalarda gün sonu
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı