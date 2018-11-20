Iraklı iş adamlarından Sakarya'ya yatırım mesajı

SAKARYA (AA) - Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, ülkesiyle Sakarya arasında ihracat çalışmaları için şehirdeki sanayi ve teknoloji üreticileriyle iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan TISİAD Başkanı Kılıç, Irak için sanayi ihracatı arayışlarının devam ettiğini ve ülkelerinin yıllık ihracat rakamını 8 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Irak ve Sakarya arasında ihracat yapılmadığını gördüklerini aktaran Kılıç, "Bu konuda Sakarya'da sanayi ve teknoloji üreticileriyle iş birliği yapmaya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Toçoğlu'na gösterdikleri destek dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu da Irak heyetinin nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Irak, ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında geliyor. Şehrimizden Irak'a ihracat yapılmadığını da bugünkü ziyarette öğrendik. Irak ile Sakarya'nın ihracat rakamlarının artması, şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. TISİAD tarafından şehrimize getirilecek 80 kişilik heyetin bu noktada önemli adımlar atacağına inanıyoruz."