Iraklı iş adamının öldürülmesi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de döviz bürosu açmak için Türkiye’ye gelen Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Muhammed'i fidye için kaçırarak öldürdüğü ve parçalara ayırdıkları cesedini yol kenarına attıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, müebbet hapis ve otuzar yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk Abdullah Hmod Al Dulaimi, Mahmud Khalaf Süleyman ve Tarık Moutil ile avukatları katıldı.



Duruşmada, son savunmasını yapan tutuklu sanık Faruk Abdullah Hmod Al Dulaimi, suçsuz olduğunu savunarak, "Cinayet ile bağlantım yoktur. İnsaflı bir karar vermenizi talep ediyorum. 3 yıldır ailemiz bizi beklemektedir. Mağdur durumdayız, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Sanık Mahmud Khalaf Süleyman da savaştan kaçıp Türkiye’ye geldiğini ve olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek, mahkemenin adaletli bir karar vereceğini söyledi.



Sanık Tarık Moutil de olayla bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Beraatimi talep ediyorum. 3 yıldır hapisteyim. Hayatım parçalandı. Ben yapmış olsam burada itiraf ederdim. Ben hiçbir şey yapmadım. Dosyanın tamamı benim üzerime kaldı. Cinayetin olduğu zaman ben ikametimdeydim. Bu cinayeti ben işlemedim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme, üç sanığı da "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle cezalarını müebbet hapse indirdi.



Sanıklara ayrıca "nitelikli yağma" suçundan yirmişer yıl, "cebir ve tehditle alıkoyma" suçundan onar yıl olmak üzere toplam otuzar yıl hapis cezası verildi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Türkiye’ye döviz bürosu açmak için gelen Iraklı iş adamları Ahmed Mawlood Muhammed ve Ahmed Muhammed Saleh’in 3 Temmuz 2016’da kendilerine bu konuda yardımcı olacak Faruk Abdullah Hmod Al Dulaimi, Mahmud Khalaf Süleyman ve Tarık Moitil tarafından fidye için kaçırıldıkları belirtildi.



Kimliği belirlenemeyen başka kişilerin de bu üç kişiye yardım ettiği kaydedilen iddianamede, Ahmed Mawlood Muhammed ve Ahmed Muhammed Saleh’in Büyükçekmece’de villaya girer girmez, sanıklar tarafından üzerlerine silah doğrultulduğu, yere yatmalarının söylendiği, Saleh’in korkarak yere uzandığı ancak Muhammed’in yere yatmayarak "Bunlar IŞİD’çi bizi tuzağa düşürmüşler." diyerek bağırıp direnmesi üzerine kasığından pompalı tüfekle vurulduğu bilgisi verildi.



Sanıklar tarafından Muhammed ve Saleh’in gözlerinin bağlandığı, ellerinin kelepçelendiği, üzerindeki paralar ve cep telefonlarının alındığı anlatılan iddianamede, Ahmed Mawlood Muhammed’in Irak’ta yaşayan ailesinden 10 milyon dolar fidye istendiği, kasığından vurulan ve bir süre sonra hayatını kaybeden Muhammed’in ailesinden fidye istenilmeye devam edildiği belirtildi.



Sanıkların öldürdükleri Muhammed’in cesedinden kurtulmak için parçaladığı ve cesedi kiraladıkları villaya fazla uzak olmayan yol kenarındaki otların içine attığı, Saleh’in ise yolda araçtan atlayarak sanıklardan kaçtığı bildirildi.



Sanıkların telefonlarının olay günü villaya yakın baz istasyonundan uzun süre sinyal aldığı ve birbirleriyle irtibat halinde oldukları belirtilen iddianamede, müşteki Saleh’in, sanıklar Al Dulaimi ve Moutil’i şüpheye yer vermeyecek ölçüde teşhis ettiğine dikkat çekildi.



İddianamede, sanıklar Faruk Abdullah Hmod Al Dulaimi, Mahmud Khalaf Süleyman ve Tarık Moutil'in "canavarca hisle eziyet çektirerek, tasarlayarak kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve yirmi dörder yıldan kırk dörder yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.



