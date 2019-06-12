0553 313 94 23

Iraklı iş adamının fidye cinayetinde karar

Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’i fidye için pompalı tüfek ile öldüren ve parçalara ayıran 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:25
Iraklı iş adamının fidye cinayetinde karar

Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’i fidye için pompalı tüfek ile öldüren ve parçalara ayıran 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 3 sanık hakkında müebbet ile 30’ar yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.


3 yıl önce İstanbul’a döviz bürosu açmak için gelen iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’i (39) fidye için kaçıran ve pompalı tüfek ile öldürüp cesedini parçalayan 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.


Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 2’si Irak 1’i Fas vatandaşı olan 3 şüpheli ile taraf avukatları hazır bulundu.


Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların birlikte işledikleri yağma suçunu gizlemek ve delillerini yok etmek için maktulü öldürdükleri anlatıldı.


Savcının mütalaasının ardından söz verilen sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.


Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.


Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Mahmood Khalaf Sulaıman Sulaıman ve Tarık Moutıı’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘nitelikli yağma’ suçundan 20’şer yıl, ‘cebir ve tehdit ile alıkoyma’ suçundan ise 10’ar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.



İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şunlar anlatıldı:


"Büyükçekmece’de 3 Temmuz 2016’da meydana gelen olayda, Irak vatandaşı olan iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed Türkiye’de döviz bürosu açmak için arkadaşı Ahmed Mohammed Saleh’ten yardım istedi. İşle ilgili araştırma yapan Saleh, Türkiye’de ikamet eden Irak vatandaşı Farok AbdullahHmod Al Dulaımı ile tanıştı. Al Dulaımı iş için kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek iş adamını Türkiye’ye davet etti. İş adamının zengin olduğunu bilen sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Tarık Moutıı ve Mahmood Khalaf Sulaıman Sulaıman fidye için kaçırma planı yaptı."


İddianamede, olay günü davanın sanıklarının döviz bürosu işini bahane ederek iş adamı Mohammed ve arkadaşı Saleh’i Büyükçekmece’de bir villaya götürdüğü, burada 2 arkadaşı rehin aldıkları aktarıldı. İddianamenin devamında, iş adamının ailesinden 10 milyon dolar fidye istendiği ancak sanıkların fidyeyi beklemeden pompalı tüfek ile cinayeti işledikleri aktarıldı. Maktul Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’in cesedinin parçalanıp bavula konulduğunun da açıklandığı iddianamede, organlarının ise poşete konularak tarlaya atıldığı anlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmanın ardından sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Khalaf Sulaıman Sulaıman ve Tarık Moutıı için ‘canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme’ ,’nitelikli yağma‘ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu
    1. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    2. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    5. Balık yedikten sonra süt içmek..
    6. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    7. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    8. GESMEK’ten muhteşem konser
    9. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    10. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    11. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    12. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    13. Validen gazetecileri kıskandıran..
    14. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    15. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    16. Bakır kazanı böyle çaldılar
    17. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    18. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    19. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    20. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    21. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    22. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    23. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    24. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    25. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    26. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    27. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    28. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    29. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    30. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!