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Iraklı Imad Hasan’ın 5 yıllık böbrek taşı sancısından kapalı operasyonla kurtuldu

Irak’ta yaşayan 46 yaşındaki Imad Hasan’ın 5 yıldır böbrek taşı nedeniyle çektiği sancı, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sona erdi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:52
Iraklı Imad Hasan’ın 5 yıllık böbrek taşı sancısından kapalı operasyonla kurtuldu

Irak’ta yaşayan 46 yaşındaki Imad Hasan’ın 5 yıldır böbrek taşı nedeniyle çektiği sancı, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sona erdi.


Iraklı Imad Hasan, 5 yıldır sağ böbreğinde bulunan taş nedeniyle çektiği ağrılar nedeniyle ülkesinde sonuç alamayınca son çare olarak Gaziantep’teki Özel hatem Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan muayene vetetkiklerde sağ böbreğini dolduran (stoghorn) 4 cm çaplı taş olduğu tespit edilen Hasan için kapalı ameliyat kararı alındı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. GürhanGökçe tarafından yapılan perkutan nefrolitotmi (kapalı) operasyon ile Hasan, sağlığına kavuştu. Hatem Hastanesinde 8 yıldır başarılı operasyonlara gerçekleştiren Op Dr Gürhan Gökçe, "Erişkin hastalarda spinal anestezi altında çocuk ve bebek hastalarda da genel anestezi altında perkutan nefrolitotmi operasyonu tecrübeli ekibimiz ve donanımlı ameliyathanemiz sayesindebaşarılı bir şekilde uygulamaktayız’’dedi. Yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Imad Hasan, "5 yıldır sağ böğrümdeağrılarım mevcuttu. Hastanedeyapılan incelmelerimde sağ böbreğimde 4 cm çaplı taş olduğu tespit edildi. Irak’da bu operasyonu kapalı bir şekilde yapacak doktor bulamadım ancakGaziantep Özel Hatem HastanesindeOp. Dr. Gürhan Gökçe’ninbu operasyonu kapalı olarak yapabildiğinin bilgisine ulaştım. Birçok araştırmada bulundum veameliyat olmayakarar verdim. Ameliyatım çok başarılı geçti çok kısa sürede yani operasyondan 6 saat sonra ayağa kalktım ve ihtiyaçlarımı görebildim" dedi.


Imad Hasan, sağlığına kavuşturan Üroloji Uzmanı Op. Dr Gürhan Gökçe, tercümana, Uluslararası Hasta Koordinatörü Ekber Atay ve tüm Hatem hastanesi personeline teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:52
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