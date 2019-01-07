0553 313 94 23

Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret ettiği iddiasına soruşturma çağrısı

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Irak'tan 3 heyetin İsrail'i ziyaret ettiği yönündeki iddianın soruşturulması için Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'na çağrı yaptı

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:55
Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret ettiği iddiasına soruşturma çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, Irak'tan 3 heyetin son bir yılda İsrail'e ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdiği iddiasına tepki göstererek, konunun Meclis Dış İlişkiler Komisyonu tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun konuyu soruşturmasının önemini vurgulayarak, iddianın doğru çıkması halinde İsrail işgali altındaki bölgeleri ziyaret eden Iraklı milletvekilleri dahil isimlerin açıklanması talebinde bulundu.

İşgal altındaki toprakları ziyaret etmenin "kırmızı çizgi" olduğunu belirten Kaabi, konunun Müslümanlar için hassasiyetine dikkati çekti.

Dün İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, son 1 yılda Irak'tan gelen 3 ayrı heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü.

Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna ve Irak'ta etkin role sahip olduklarına işaret edilmişti.

Heyettekilerin İsrailli yetkililer ve akademisyenlerle bir araya geldikleri, ayrıca Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesini de gezdikleri kaydedilmişti.

Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak’ın da İran ve Suriye ile İsrail’in Orta Doğu'daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada ise Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:55
  1. Irak
  2. Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi
  3. İsrail
  4. soruşturma çağrısı
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak dönemi kapanıyor
    1. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
    2. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
    3. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
    4. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
    5. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
    6. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
    7. Uygur bölgesini ziyaret taleplerine..
    8. Kartal'da okul önlerinde satış yapan..
    9. İsrail ile Ruanda arasında ilk direkt..
    10. Nevşehir'de sahte evrak operasyonu
    11. Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı..
    12. Süs bitkileri ihracatı 100 milyon..
    13. "Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta..
    14. Döviz kurları
    15. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı
    16. Denizli'de Shrek'in kardan heykelini..
    17. Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen..
    18. Yabancı uyruklu öğrenciler için..
    19. Mezbahadan kaçan boğa ortalığı..
    20. Numan Kurtulmuş'tan Cumhur ittifakı..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!