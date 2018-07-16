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Iraklı güçler ve Peşmerge'den terör örgütü DEAŞ'a ortak operasyon

Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge, Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin koordinasyonunda, DEAŞ'a karşı Musul'un güneyinde ortak operasyon başlattı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:46
Iraklı güçler ve Peşmerge'den terör örgütü DEAŞ'a ortak operasyon

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge ile Irak güçlerinin, uluslararası koalisyonun koordinesinde Musul Mahmur'da yürüttüğü ortak operasyona, koalisyona ait savaş uçakları da havadan destek veriyor.

Ortak operasyonun, Mahmur'un Karaçoğ Dağı'nı bir üs olarak kullanan DEAŞ mensuplarına karşı yürütüldüğü ve hedefin teröristlerin yeniden örgütlenmesinin önüne geçmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun Karaçoğ ve çevresi teröristlerden temizleninceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin kontrol ettiği Mahmur'da büyük oranda güvenliği eline almıştı. Irak güvenlik güçlerinin Mahmur'da kontrolü sağlamasına rağmen, çevre bölgelerde de Peşmerge güçleri varlık gösteriyor.

Peşmerge birlikleri 16 Ekim 2017'de Kerkük başta olmak üzere Irak'ta tartışmalı bölgelerden çekilmişti. Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge, o tarihten bu yana ilk kez ortak operasyon yapıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:46
  1. Twitter
  2. Kerkük
  3. 16 Ekim

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