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"Iraklı göçmenler kamplardan zorla gönderiliyor"

- Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Musul'daki kamplarda yaşayan iç göçmenlerin zorla çeşitli bölgelere gönderildiğini açıkladı

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:33
"Iraklı göçmenler kamplardan zorla gönderiliyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ın Musul vilayetindeki yetkililerin, kamplarda yaşayan yaklaşık 2 bin kişiyi çeşitli bölgelere göç etmeye zorladıklarını açıkladı.

HRW tarafından yayınlanan rapora göre, Musul'daki yerel yetkililer 23 Ağustos'tan bu yana vilayet sınırlarındaki kamplarda ikamet eden 2 bin iç göçmeni kamplardan zorla çıkararak, güvenlik sıkıntısının devam ettiği çeşitli bölgelere gönderdi.

"İç göçmenlerin can güvenliklerinden endişe ettiği ve gönderildikleri bölgelerde DEAŞ mensubu muamelesi gördüklerine" dikkat çekilen raporda, bazı göçmenlerin gönderildikleri bölgelerde saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Raporda ifadelerine yer verilen HRW'in Orta Doğu Direktörü Lama Fakih, "İç göçmenler Irak'taki diğer siviller gibi kendi ülkeleri içinde özgür bir şekilde güvende hissettikleri bölgelere gitme hakkına sahiptir. Yetkililer iç göçmenlere danışmadan onları özellikle tehlike teşkil eden bölgelere zorla gönderemez." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Ulusal Güvenlik Meclisinin temmuz ayında aldığı ancak içeriğini kamuoyuyla paylaşmadığı karara değinilen raporda, söz konusu kararın, "Musullu olmayan iç göçmenlerin kamplardan çıkarılması, güvenlik güçlerinin DEAŞ ile bağlantısı olan aileleri de sürekli gözetim altında tutmasını" içerdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:33
  1. deaş
  2. Irak
  3. İç Göçmen

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