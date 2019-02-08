Iraklı eski polisin eşini öldürmesi Bolu'da, eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu’da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Irak uyruklu eski polis tutuklandı. Dün akşam saatlerinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerini arayarak teslim olan Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim'in (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "kasten öldürme" suçlamasıyla Bolu Adliyesine çıkartıldı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklandı. - Olay Beşkavaklar Mahallesi'nde dün, Iraklı Haydar Fadıl Haşim (36), tartışma yaşadığı eşi Saja Jamel Mansur'u (29) bıçaklamış, Haşim'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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