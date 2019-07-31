0553 313 94 23

"Iraklı DEAŞ'lıların aileleri Suriye'den getiriliyor" iddiası

Musul Vali Yardımcısı Sirvan Rojbeyani: "BM ve Irak merkezi hükümeti yetkilileri, sayıları 32 bini bulan DEAŞ'lı yakınlarının Suriye'den Irak'a getirilmesi hususunda Musul yerel idaresine danışmadan bir süredir görüşmeler gerçekleştiriyor. BM ve Irak merkezi hükümeti bu planın hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
"Iraklı DEAŞ'lıların aileleri Suriye'den getiriliyor" iddiası

DUHOK (AA) - Irak hükümeti ile Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'deki El Hol Kampı'nda tutulan binlerce terör örgütü DEAŞ'lı ailesinin Irak'a getirilmesinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Musul Vali Yardımcısı Sirvan Rojbeyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM ve Irak merkezi hükümeti yetkilileri, sayıları 32 bini bulan DEAŞ'lı yakınlarının Suriye'den Irak'a getirilmesi hususunda Musul yerel idaresine danışmadan bir süredir görüşmeler gerçekleştiriyor. BM ve Irak merkezi hükümeti bu planın hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı." dedi.

Yerel idare olarak DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'den Musul vilayetine yerleştirilmesine karşı çıktıklarını belirten Rojbeyani, "Binlerce DEAŞ yakınının radikalize olduklarından ve Musul'un güvenliği üzerinde tehlike oluşturacaklarından eminiz." ifadesini kullandı.

Rojbeyani, BM ve Bağdat yönetimi arasında yapılan anlaşmaya göre Suriye'den getirilecek 500'den fazla DEAŞ'lı ailenin Hammam el-Alil, 300'ünün Hacı Ali, 300'ünün Nemrud, 200'ünün Cadda Çadır Kampı'na yerleştirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

DEAŞ'lı yakınlarının sayısının çok yüksek olduğunu ve bu durumun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Rojbeyani, "Çünkü bu kamplar Musul kent merkezine oldukça yakın. DEAŞ yakınları kent sakinleriyle iletişime geçip şiddet fikirlerini yayarak ileride Musul'un güvenliği üzerinde tehlike teşkil edebilirler." uyarısında bulundu.

- Irak'a gönderilecek ailelerin çoğu Musullu

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinin güneyindeki El Hol Kampı'nda tutulan ve Irak'a gönderilecek DEAŞ'lıların ailelerinin çoğunun Musullu olduğunu dile getiren Rojbeyani, bu aileler içinde DEAŞ'ın Musul'u 2014'te ele geçirmesinden sonra örgütle bağlantıya geçenler olduğunu söyledi.

Rojbeyani, "Musul'a yerleştirilmeleri planlanan DEAŞ'lı yakınların çoğunluğunu 1 ila 12 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor. Diğer üyeler ise kadınlarla örgüt saflarında daha önce bulunan erkeklerden meydana geliyor." dedi.

Irak merkezi hükümetini bu karardan vazgeçirmek için bugün Musul yerel idaresinden bir heyetin Bağdat'ta temaslarda bulunacağını belirten Rojbeyani, "Heyet, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşmeler yapacak, hükümete nasıl bir tehlikeyi öngördüklerini izah edecekler." dedi.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin Bağdat yönetimi ve BM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri de 16 Ekim 2016'da kenti geri almak için geniş bir askeri operasyon başlatmış ve bir yıldan az bir süre içinde Musul'u kurtarmıştı.

Operasyon sırasında bazı DEAŞ mensupları, ailelerini de yanlarına alarak Musul'dan örgütün Suriye'de elinde tuttuğu bölgelere geçmişti.

Ancak terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'ın son kalesi olarak tanımlanan Suriye'deki Bahoz'u ele geçirmesinden sonra Iraklı ailelerin de aralarında bulunduğu binlerce DEAŞ yakını El Hol Kampı'nda tutulmaya başlanmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
  1. deaş
  2. Duhok
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sberbank'tan DenizBank’ın satışından 22,7 milyar rublelik kar
    1. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    2. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    3. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    4. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    5. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    6. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    7. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    8. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    9. Teniste çalışmalar tam gaz
    10. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    11. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    12. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    13. Engelsiz mobil eğitim projesi
    14. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    15. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    16. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    17. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    18. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    19. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    20. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    21. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    22. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    23. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    24. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    25. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    26. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    27. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    28. "Su meselesi Türkiye ile..
    29. Mama kabına beton döktüler
    30. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"