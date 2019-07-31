"Iraklı DEAŞ'lıların aileleri Suriye'den getiriliyor" iddiası

DUHOK (AA) - Irak hükümeti ile Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'deki El Hol Kampı'nda tutulan binlerce terör örgütü DEAŞ'lı ailesinin Irak'a getirilmesinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Musul Vali Yardımcısı Sirvan Rojbeyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM ve Irak merkezi hükümeti yetkilileri, sayıları 32 bini bulan DEAŞ'lı yakınlarının Suriye'den Irak'a getirilmesi hususunda Musul yerel idaresine danışmadan bir süredir görüşmeler gerçekleştiriyor. BM ve Irak merkezi hükümeti bu planın hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı." dedi.

Yerel idare olarak DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'den Musul vilayetine yerleştirilmesine karşı çıktıklarını belirten Rojbeyani, "Binlerce DEAŞ yakınının radikalize olduklarından ve Musul'un güvenliği üzerinde tehlike oluşturacaklarından eminiz." ifadesini kullandı.

Rojbeyani, BM ve Bağdat yönetimi arasında yapılan anlaşmaya göre Suriye'den getirilecek 500'den fazla DEAŞ'lı ailenin Hammam el-Alil, 300'ünün Hacı Ali, 300'ünün Nemrud, 200'ünün Cadda Çadır Kampı'na yerleştirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

DEAŞ'lı yakınlarının sayısının çok yüksek olduğunu ve bu durumun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Rojbeyani, "Çünkü bu kamplar Musul kent merkezine oldukça yakın. DEAŞ yakınları kent sakinleriyle iletişime geçip şiddet fikirlerini yayarak ileride Musul'un güvenliği üzerinde tehlike teşkil edebilirler." uyarısında bulundu.

- Irak'a gönderilecek ailelerin çoğu Musullu

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinin güneyindeki El Hol Kampı'nda tutulan ve Irak'a gönderilecek DEAŞ'lıların ailelerinin çoğunun Musullu olduğunu dile getiren Rojbeyani, bu aileler içinde DEAŞ'ın Musul'u 2014'te ele geçirmesinden sonra örgütle bağlantıya geçenler olduğunu söyledi.

Rojbeyani, "Musul'a yerleştirilmeleri planlanan DEAŞ'lı yakınların çoğunluğunu 1 ila 12 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor. Diğer üyeler ise kadınlarla örgüt saflarında daha önce bulunan erkeklerden meydana geliyor." dedi.

Irak merkezi hükümetini bu karardan vazgeçirmek için bugün Musul yerel idaresinden bir heyetin Bağdat'ta temaslarda bulunacağını belirten Rojbeyani, "Heyet, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşmeler yapacak, hükümete nasıl bir tehlikeyi öngördüklerini izah edecekler." dedi.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin Bağdat yönetimi ve BM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri de 16 Ekim 2016'da kenti geri almak için geniş bir askeri operasyon başlatmış ve bir yıldan az bir süre içinde Musul'u kurtarmıştı.

Operasyon sırasında bazı DEAŞ mensupları, ailelerini de yanlarına alarak Musul'dan örgütün Suriye'de elinde tuttuğu bölgelere geçmişti.

Ancak terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'ın son kalesi olarak tanımlanan Suriye'deki Bahoz'u ele geçirmesinden sonra Iraklı ailelerin de aralarında bulunduğu binlerce DEAŞ yakını El Hol Kampı'nda tutulmaya başlanmıştı.



