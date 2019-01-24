Iraklı çocuklar karda karate eğitimi alıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Pencevin ilçesinde çocuklar kar üzerinde karate eğitimi alıyor.



Yaşları 6 ile 18 arasında değişen kız ve erkek çocukları, Pencevin'de bulunan dağlık alanda kışın soğuğuna aldırmadan her gün antrenmana gidiyor. Karda karate antrenmanı yapmaktan keyif aldıklarını belirten çocuklar, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmanın hayaliyle ter döküyor.

Pencevin Karate Merkezi Eğitmeni Dânâ Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara haftada 5 saat eğitim verdiklerini söyledi. Bu yıl farklı bir uygulamaya gittiklerini ifade eden Osman, teknikleri kar üzerinde gösterdiklerini aktardı.

Antrenmanları kapalı alanda da yaptıklarını söyleyen Osman, mevsim şartlarına uyumlu olarak çalıştıklarını ancak bu sene kar üzerinde eğitim verdiklerini aktardı. Osman, karda karate eğitiminin fiziksel ve psikolojik yararları bulunduğunu savundu.

Karate eğitimi gören 12 yaşındaki kız sporcu Senarya Saman da karda antrenman yapmanın keyif verici olduğunu belirterek, 6 aydan bu yana karate eğitimi aldığını söyledi.

Zihinsel olarak karda spor yaparak kendini daha iyi hissettiğini ifade eden Saman, "Kış mevsiminde merkezin dışında antrenman yapmak bize her açıdan daha iyi geliyor. Bu bizim, turnuva ve şampiyonalara daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor." dedi.