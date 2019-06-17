Iraklı bıçak ustası dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş dedesinden gelen bıçakçılık mesleğini tek başına icra eden Iraklı Yunus Abdulmecid, 60 yıldır bıçak üretiyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde 1959 yılında babasından öğrendiği bıçakçılık mesleğini günümüze kadar sürdüren Abdulmecid, közde dövdüğü demire şekil vererek bıçak yapıyor.

Ürettiği bıçaklarla geçimini sağlayan 69 yaşındaki bıçak ustası Abdulmecid, mesleği hakkında AA muhabirine konuştu.

Abdulmecid, bıçak üretme zanaatinin dedesinden miras kaldığını dile getirerek, "Eskiden bir ailenin büyüğü hangi meslekle uğraşırsa çocukları da aynı mesleği yapardı. İlkokul yıllarımda babamın yanında bu mesleği öğrendim. Daha sonra kendi iş yerimi kurarak paramı kazanmaya başladım." dedi.

Bıçakçılık mesleğinin zor ve sabır gerektiren bir meslek olduğunu belirten Abdulmecid, mesleğin en önemli özelliklerinin başında titizlik, güç ve detaycılık geldiğini ifade etti.

Bıçak üretmenin yanı sıra bileyicilik mesleğini de icra ettiğini hatırlatan Süleymaniyeli Abdulmecid, her iki mesleğin giderek önemini kaybettiğini ve gelişen teknolojiyle birlikte bileyiciliğin ve bıçak üretiminin zamana direndiğini kaydetti.

Abdulmecid, "Kasaplara, iş yerlerine ve evlere yönelik bıçak yapıyorum. Bıçağın kabzasını da el işiyle özenle işliyorum. Genelde kabzasını plastik, ahşap veya cam şişeden yapıyorum." dedi.



