Iraklı ahlaksız, İsrail'in yanında saf tutup mağduru oynadı

İslam ülkelerini ifsad etmek için Batı'dan ithal edilen güzellik yarışmalarıyla ünlenen ve bu yarışmalarda Miss Irak seçilen Sarah Idan , Arap-İsrail çatımasının köklerini derin bir biçimde antisemitizmde bulduğunu iddia etti. İsrail’in masum olduğunu savunan Idan, Siyonist propagandasına da alet oldu.

Sarah Idan, BM İnsan Hakları Konseyi’nde, yani sözde mağdur insanların haklarını savunmak iddiasındaki bir mekânda, ironik biçimde İsrail’i savundu.

Idan, Arap devletlerini İsrail’i eleştiriyorlar diye kınayıp Yahudi devletine karşı düşmanlığın antisemitizmde köklerini bulduğunu savundu. Zaten doğru düzgün bir şey yapmayan Arap devletlerini az buz yaptıkları eleştiri için bile BM düzeyinde kınamaya kalkan Idan’ın, Miss İsrail ile yan yana resim çekildiği vakit ölüm tehditleri almasının, bu denli zıvanadan çıkmış şiddette tepki verdiği tepkide etkili olduğu düşünülüyor. Idan paylaştığı fotoğraf sonrası Irak’tan 2017’de ayrılmak durumunda kalmıştı.

İslam Dünyasındaki İnancı Eleştirdi, İsrail’i Mağdur İlan Etti

Idan geçen yıl İsrail ziyareti de yaptı ve barış mesajı verdiğini ileri sürdü. İsrail medyasından The Times of Israel’de çıkan habere göre burada İsrailliler tarafından da “sıcak bir biçimde” karşılandı. Idan’ın şu sıra Amerika’da yaşadığı kaydediliyor.

Sarah Idan ayrıca İslam ülkelerinde öğretilen inanç sistemini antisemitik olmakla, nefret ve hoşgörüsüzlük aşılamakla da suçladı. Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu müdafaa eden ıdan, İsrailli sivillere yüzlerce roket yağdırdıklarını, Filistinlileri de Gazze’de canlı kalkan olarak kullandıklarını, İsrail’in sadece kendisini savunmak için karşılık verdiğini ve başka herzeleri savurarak kelimesi kelimesine İsrail Siyonist devlet propagandasına iştirak etti.

Sözlerine devamla Idan, Arap ülkelerine teröristlerden ziyade İsrail ile paylaşacakları ortak noktaların daha çok olduğunu hatırlatmak istediğini vurguladı.

Irak, İsrail’i tanıyan ülkeler arasında yer almadığı gibi iki ülkenin teknik olarak savaş içerisinde bulundukları kabul ediliyor.

“Amerika için Savaştım” dedi, Batı Medyasında Geniş Destek Buldu

Idan, Siyonist propagandası yapıp İsrail’i mağdur ilan ettiği konuşması hasebiyle Irak vatandaşlığını kaybetmek tehlikesiyle yüz yüze geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Idan, “Amerika’nın yanında zalimliğe son verip Irak’a demokrasiyi teslim etmek için savaştım” dedi, Trump’ı kendisine yardım etmeye çağırdı.

Sarah Idan’ın durumu Amerika’dan İngiltere’ye Batı medyasının en önde gelen yayın organları da dahil olmak üzere medyada geniş yer buldu.