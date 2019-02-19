0553 313 94 23

Irak’la çifte gümrük sorunu çözüldü

Son yıllarda Irak’a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük uygulaması sorunu çözüldü.

19 Şubat 2019 Salı 11:21
Irak’la çifte gümrük sorunu çözüldü

Son yıllarda Irak’a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük uygulaması sorunu çözüldü.


Uygulamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle iki yıl süren çalışma sonucu tek gümrük tek vergi uygulamasına dönüştüğünü ifade eden Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, “Çifte gümrük ve buna bağlı olarak çifte vergi elbette son yıllarda Irak’a gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı olumsuz etkiliyordu. Son iki yıllık girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın büyük destekleriyle iki ülke arasındaki bu sorun çözüme kavuşturulmuştur. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Güneydoğu Anadolu Bölgesinin olduğu kadar Türkiye’nin de en önemli ihracat pazarı olan Irak’ta son yıllarda yaşanan pazar kaybının temel sorunu olan çifte gümrük ve çifte vergi uygulaması Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’nın iki yıl süren çabaları sonuç verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının girişimleri ve destekleriyle Irak Hükumetiyle varılan anlaşma sonucu çifte gümrük uygulamasının kaldırılmasının ihracatı olumlu etkileyeceğini ifade eden Altunkaya, "Son yıllarda çifte gümrük ve vergilendirme uygulaması Irak pazarında ki rekabet gücümüzü kırdığı gibi ihracatımızı da olumsuz etkilemiştir. Bölgemizden Irak’a gerçekleştirilen ihracat 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13.4’lük gibi bir oran gerilemiş ve 1 milyar 17 milyon 989 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu oran sektörümüzde Türkiye genelinden yapılan ihracatta ise bir önceki yıla oranla yüzde 10 gerileyerek 1 milyar 554 milyon 344 bin dolar seviyelerine inmiştir. Irak hükumetinin uyguladığı çifte gümrük ve vergilendirme uygulamasının tek gümrük ve tek vergi sistemine dönüştürülmesi için iki yıl süren çalışmalarımız sonuç vermiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın girişimleri sonucu iki ülke arasında bu sorun çözüme kavuşturulmuştur. Irak Bakanlar Kurulunun, 21 Kasım 2018 tarihinde IKBY ile Irak’ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili aldığı karar uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamayla 2019 yılı ihracatımızda ciddi bir artış bekliyoruz. Bu sorunun çözüme kavuşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanlığımız Ruhsar Pekcan’a da ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç karda kayboldu
    1. Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç..
    2. Çanakkale’de 59 mülteci yakalandı
    3. Riskli bina tespiti nasıl yapılır |..
    4. Sinop'taki "Durağan olayları" davası
    5. Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe..
    6. Sezai Temelli hakkında soruşturma..
    7. Damat, İtalya'da 2 yılda 3 kat büyüdü
    8. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    9. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    12. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    13. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    14. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    15. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    16. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    17. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    18. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    19. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    20. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun