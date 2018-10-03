Irak'ın yeni cumhurbaşkanı açıklandı

IRAK'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylamada, 219 oyla yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Irak meclisindeki ikinci tur gizli oylamaya 329 milletvekilinden 272'si katıldı. 219 oy alan KYB'nin adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy aldı.

Birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı yarışı ilk turunda Salih 165, Hüseyin 89 oy almış, bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid'e ise 18 oy çıkmıştı.

BERHEM SALİH KİMDİR?

Irak'ın Süleymaniye kentinde 1960 yılında doğan ve lise eğitimini burada tamamlayan Berhem Salih, ardından İngiltere'ye giderek Cardiff Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1983'te mezun oldu. Liverpool Üniversitesi'nde genel mühendislik üzerine doktorasını tamamlayan Salih, bir dönem Avrupa'daki özel şirketlerde danışman mühendis olarak çalıştı.

KYB ile İngiltere'ye gitmeden önce temas kuran Salih, 80'lerin başından 1992'ye kadar KYB'nin Londra Sorumlusu görevini yürüttü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 1992'de dönen Salih, aynı yıl KYB'nin Başkanlık Konseyi Üyesi seçildi ve KYB'nin kurucu lideri ve geçen yıl hayatını kaybeden Celal Talabani'nin isteği üzerine partisinin Washington Temsilciliği görevine başladı.