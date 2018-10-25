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Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti

Irak'ın yeni BaşbakanıAbdulmehdi parlamentoda yemin ederek görevine başladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:24
Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti

Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi ile parlamentodan onay alan 14 bakan da yemin etti. Başbakan ve bakanların yemin etmesinin ardından, diğer bakanlarla ilgili oylamanın yapılması için bir sonraki oturumun 6 Kasım tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Abdulmehdi’nin yeni kabinesinin 22 bakanından 14'ü dün parlamentonun onayından geçmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:24
  1. Adil Abdulmehdi

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