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Irak'ın petrol taşıyan demir yolu hattı yeniden hizmete girdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
Irak'ın petrol taşıyan demir yolu hattı yeniden hizmete girdi

SALAHADDİN (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılar sonucu kullanılamaz hale gelen petrol ürünleri taşımacılığında kullanılan "Beyci Demir Yolu" 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete girdi.

Ulaştırma Bakanı Abdullah Luaybi, Salahaddin'deki Beyci Demir Yolu'nun yeniden hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ'ın aralarında Salahaddin'in de bulunduğu bazı vilayetleri ele geçirmesinin ardından demir yolu hattına büyük tahribatlar verdiğini ve bu nedenle hattın 5 yıl boyunca hizmet veremediğini ifade etti.

Luaybi, "Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerisi arasında yer alan Beyci'den günlük 500 metreküp petrol ürünleri taşıyacak demir yolu hattı hizmete girdi." dedi.

Ülkenin petrol ihracatının kolaylaştırılması için demir yolu altyapısının güçlendirilmesi ve diğer projelere de değinen Luaybi, " (Basra vilayetindeki) Umm Kasır ve Hor ez-Zubeyir limanlarıyla Salahaddin'deki Beyci ve Ed-Devre rafinelerinin demir yolu ağlarıyla bağlanması gibi büyük bir proje söz konusu." diye konuştu.

Luaybi ayrıca, Beyci Demir Yolu'nun, Salahaddin vilayetinden Musul'un önemli petrol kuyularının yer aldığı Kayyara ve El-Hudba'ya doğru devam edilerek tamamlanmasını istediklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak topraklarının üçte birini ele geçirmesinin ardından başkent Bağdat ile Salahaddin ve Enbar vilayetleri arasındaki tüm demir yolu hatları hizmet dışı kalmış ve altyapısında da büyük zararlar oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
  1. Beyci Demir Yolu
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