Irak'ın kuzeyine hava harekatları! Hedefler yerle bir edildi

Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.