Irak'ın kuzeyine hava harekatları
Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi17 Aralık 2018 Pazartesi 09:07
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık'ta hava harekatları yapıldı.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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