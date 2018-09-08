Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve harekat sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.08 Eylül 2018 Cumartesi 09:03
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesine 7 Eylül'de hava harekatı düzenlendiğini ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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