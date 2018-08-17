Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

TSK'dan yapılan yapılan açıklamaya göre, ''Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.''