Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yapılan açıklamaya göre, ''Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.''17 Ağustos 2018 Cuma 19:00
TSK'dan yapılan yapılan açıklamaya göre, ''Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.''
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