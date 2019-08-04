Irak'ın kuzeyine hava harekatı Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.



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