Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi04 Ağustos 2019 Pazar 10:47
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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