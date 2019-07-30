Irak'ın kuzeyine hava harekatı Gara bölgesine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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