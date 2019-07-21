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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu

21 Temmuz 2019 Pazar 09:21
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar jetler tarafından vuruldu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:21
  1. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesi
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Pençe harekatı

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