Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi11 Temmuz 2019 Perşembe 17:43
ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurularak 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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