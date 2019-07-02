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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

02 Temmuz 2019 Salı 08:56
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:56
  1. hava harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Pençe harekatı
  4. Terörle Mücadele

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