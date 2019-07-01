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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
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