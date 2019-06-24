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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:58
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları yapıldı.

Harekatlarda PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.



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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:58
  1. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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