Irak'ın kuzeyine hava harekatı Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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