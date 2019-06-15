Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi15 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.
YORUM YAZ