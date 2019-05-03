Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Metina bölgesine düzenlenen harekatta terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi03 Mayıs 2019 Cuma 11:27
ANKARA (AA) - Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın barınak, sığınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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