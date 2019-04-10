Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatlarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi10 Nisan 2019 Çarşamba 13:47
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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