Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi31 Mart 2019 Pazar 14:20
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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