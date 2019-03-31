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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

31 Mart 2019 Pazar 14:20
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:20
  1. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. MSB

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