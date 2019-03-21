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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik harekatta bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi

21 Mart 2019 Perşembe 12:25
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.



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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:25
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  5. Milli Savunma Bakanlığı

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  • Necmettin Necmettin 1 sa önce
    Başkan bu hesabı yapacak kadar yetenekli değil daha da kötüsü Ekibide berbat sallıyor

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