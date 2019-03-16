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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi

16 Mart 2019 Cumartesi 19:05
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:05
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