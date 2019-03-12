Irak'ın kuzeyine hava harekatı Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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