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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi

12 Mart 2019 Salı 13:30
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:30
  1. hava harekatı
  2. terör örgütü PKK

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